Riapertura via Fillak, ecco come cambiano i tragitti dei bus Amt

Genova. La riapertura di via Fillak consente ad Amt di modificare i percorsi attuali da oggi, martedì 23 aprile, per le linee 9/, FP e N3:

· Linee 9/ e FP

Direzione monte: i bus, giunti in via Fillak, percorreranno la stessa via e proseguiranno per via Brin dove effettueranno fermata di transito.

Le fermate cod. 0175 (Fillak 3/Ponte Autostrada, direzione monte) e cod. 0176 (Fillak 4/Certosa direzione monte), sono soppresse per motivi di sicurezza.

Direzione mare: i bus, in partenza da via Brin, percorreranno via Fillak e via Reta, dove riprenderanno regolare percorso in direzione via Fanti d’Italia.

· Linea N3

Direzione Brin: i bus, giunti in piazza Montano, percorreranno via Reti, via Fillak e via Brin dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Principe: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, percorreranno via Fillak, via Reti, piazza Montano e via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.