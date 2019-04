Reddito di cittadinanza per tutti senza limite Isee, ma sul pesce d’aprile non casca nessuno (vero?)

Genova. Reddito di cittadinanza per tutti, senza limitazioni legate all’Isee. Se non fosse stato per quell’indicazione, decisamente insostenibile da un punto di vista economico, in molti avrebbero potuto cascarci. Perché in fondo la realtà non si discosta più di tanto dalla facezia. E invece eccolo qui, il primo “pesce d’aprile” sbucato a Genova.

Centinaia di manifestini stampati su fogli A4 sono comparsi, affissi alla bene e meglio nella notte, con della colla, su portoni, muri, altri manifesti. Invitano la cittadinanza a recarsi negli uffici postali di via Dante e piazza Rovere per ritirare il proprio “bancomat” di stato. C’è persino un numero verde.

In realtà i più attenti avranno notato altri dettagli. Il ministro dell’Economia non è Giovanni Tria ma un certo Umberto Curti (a Genova è conosciuto come esperto di turismo, sarà lui l’autore della celia?). Il ministro del Lavoro è un Luigi De Majo anziché Di Maio. Ma soprattutto, date un’occhiata al codice di protocollo in alto a sinistra…