Reddito di cittadinanza, a Genova rigettato il 27% delle domande

Genova. Sono state 7721 le domande presentate dal 6 marzo a oggi a Genova e provincia per ottenere il reddito di cittadinanza. Il dato è quello comunicato oggi, 18 aprile 2019, dall’Inps. Di queste domande, 5482 sono state accolte, con assegni che saranno erogati di varia entità, mentre 2153 – il 27% del totale – sono state respinte. Altre 151 domande sono definite “in evidenza”, ovvero necessiteranno di un’ulteriore attività istruttoria.

A livello ligure le domande presentate sono state 13335, quelle accolte 9522 (71%), 3662 quelle respinte (27%). In evidenza 151.

Dopo Genova è la provincia di Imperia quella più “attiva” nelle richieste – 2.080 domande presentate, 1.545 accolte, 509 respinte e 26 in evidenza – poi Savona con 2.055 domande presentate, 1.454 accolte e 588 respinte e 13 in evidenza. Infine La Spezia con 1.479 domande presentate, 1.041 accolte, 412 respinte e 26 in evidenza.

L’Inps ha quindi iniziato a inviare un sms o un messaggio di posta elettronica agli utenti la cui istanza è stata accolta. A livello nazionale sono state accolte 488.337 istanze già lavorate, respinte 186.971 (il 27,4%), mentre 6.428 istanze (0,942%) saranno quelle in evidenza. In totale le domande sono state 681.736.