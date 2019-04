Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto saluta il pubblico di casa con una netta vittoria a scapito del Torre del Grifo, già aritmeticamente retrocesso, nel match giocato ieri pomeriggio al Poggiolino. 27-8 il finale di un incontro che già dalle prime battute si è indirizzato su un binario decisamente positivo per le padrone di casa, con la formazione dell’oro olimpico Giusi Malato (con nove giocatrici a referto) che perde già nel primo tempo Buccheri per limite di falli e fatica a reggere i ritmi impartiti dalle liguri.

Turnover, invece, tra le fila del Rapallo, con la giovane Francesca Cò (classe 2002) al posto di Sofia Giustini, tenuta a riposo causa fastidio alla spalla: per Cò esordio con due reti. Tanti applausi di incoraggiamento anche per la giovanissima Sara Gasparini (classe 2006), in panchina al posto del secondo portiere Matilde Risso: per lei, esordio in A1 nel quarto tempo, quando il coach Antonucci le ha dato spazio tra i pali in sostituzione al capitano Federica Lavi. Per Sara tanta emozione ed anche una bella parata che vale da incoraggiamento per il futuro.

Applausi per Amarens Genee, che ha salutato il pubblico del Poggiolino: a fine stagione, la numero 11 gialloblù, protagonista di un’annata molto positiva, farà ritorno in Olanda per motivi di lavoro.

“Una buona prova, non era facile tenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine – commenta il coach Luca Antonucci -. Stiamo lavorando tanto dal punto di vista fisico, mentale e tattico: sono contento della prestazione di oggi, anche in vista della final six e della partita con il Milano, che sarà importantissima per confermare il terzo posto”.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – Ecogruppo Torre del Grifo 27-8

Rapallo Pallanuoto: F. Lavi, N. Zanetta, G. Viacava 1, S. Avegno 3, C. Marcialis 5, Gagliardi 2, F. Cò 2, A. D’Amico, G. Emmolo 5, J. Zimmerman 3, A. Genee 2, A. Cocchiere 4, S. Gasparini. All. Antonucci.

Ecogruppo Torre del Grifo: T. Maimone, G. Buccheri, N. Vitaliti 2, Morrison, A. Battaglia 3, R. De Mari 1, A. Longo 2, A. Halocka, M. Mirabella. All. Malato.

Arbitri: Savino e Valdettaro.

Note. Uscita per limite di falli Buccheri nel primo tempo. Superiorità numeriche: Rapallo Pallanuoto 4 su 6 più 1 rigore segnato, Torre del Grifo 0 su 3.