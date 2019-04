Rally Appennino Reggiano, prestazione positiva per Mattia Casazza e Simone Giorgio

Genova. La stagione 2019 è entrata nel vivo anche per la Lanterna Corse Rally Team, che si prepara al Rallye di Sanremo, subito dopo aver festeggiato un’ottima prestazione al Rally Appennino Reggiano.

La gara emiliana, tappa di apertura della IRCup, ha visto la partecipazione di Mattia Casazza, affiancato da Simone Giorgio su una Peugeot 208 R2B.

La prestazione del pilota genovese, che si è misurato con gli avversari nella classe più numerosa, è stata perfetta; il settimo posto di categoria (su venti partenti) conferma il talento di Casazza, nonostante le sue apparizioni sulle prove speciali siano sporadiche. Un ottimo inizio di stagione, in attesa di definire i prossimi impegni.

“Sono molto contento del risultato alla mia prima esperienza con la 208. Gli avversari erano molto forti e penso di aver raccolto il massimo. Non conoscendo la macchina ho fatto qualche errore sulla scelta delle gomme, ma il bilancio è sicuramente positivo” ha dichiarato un Casazza soddisfatto a fine gara.

Il prossimo weekend, quello del Rallye di Sanremo, vedrà altri due equipaggi della Lanterna Corse Rally Team impegnati nella versione Leggenda della classica ligure, entrambi in classe N3 su Renault Clio Rs.

Alberto Verardo e Cristina Rinaldis cercheranno di dimenticare la sfortuna del Rally dei Laghi, terminato anzitempo per un problema meccanico.

Per Riccardo Gallo invece si tratterà della prima volta sulle mitiche prove speciali liguri; il giovane portacolori della scuderia genovese sarà nuovamente affiancato dall’esperto Marco Gallizia, con l’obiettivo di accumulare esperienza, senza però dimenticare il cronometro, che lo scorso anno diede già ottimi riscontri.

Il Rallye Sanremo Leggenda, valido per la Coppa Italia Zona 2 e per il Trofeo Renault Corri con Clio, si svolgerà su parte del percorso del Rallye Sanremo valido per il campionato italiano e sarà interamente concentrato nella giornata di sabato 13 aprile.