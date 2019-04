Genova. Ecco il consueto punto sulle decisioni del giudice sportivo, relative al girone A del campionato di Promozione.

Francesco Maisano (Vallescrivia) dovrà saltare i prossimi due incontri.

Una giornata di stop è stata inflitta a Samuele Croce (Bragno), Antonio Numeroso, Leonardo Canu, Eraldo Lufi (Dianese e Golfo), Simone Pasqui, Francesco Maisano (Vallescrivia), Alessandro Rizzo (Serra Riccò), Emanuele Colombo, Michele Schirru (Legino). Una giornata di squalifica, già scontata, anche per Andrea Fazio (Varazze Don Bosco) ed Emanuele Burdo (Serra Riccò).

Salvatore Amirante, allenatore del Vallescrivia, è stato squalificato per una gara.

L’Arenzano è stato multato di 75 euro “per aver consentito, durante l’intervallo, l’ingresso nel proprio spogliatoio ad una persona non identificata e non in distinta”.

Il Serra Riccò è stato multato di 75 euro “per aver consentito, durante l’intervallo, l’ingresso nell’area riservata ad una persona non presente in distinta, poi entrata nello spogliatoio della squadra ospite”.

La classifica marcatori dopo 28 giornate:

22 reti: L. Anselmo (Bragno)

21 reti: Akkari (Sestrese)

18 reti: Miceli (Ospedaletti)

17 reti: Burdisso (Dianese e Golfo)

13 reti: Fassone (Vallescrivia)

11 reti: Scappatura (Ospedaletti), Mancini (Arenzano), A. Rocca (Loanesi San Francesco), Boggiano (Voltrese Vultur)

10 reti: Romeo (Arenzano/Bragno), Grabinski (Arenzano)

9 reti: Daddi (Loanesi San Francesco), Murabito (Legino)

8 reti: Zani (Sestrese), Balestrino (Voltrese Vultur), Rovella, Botti (Taggia), Draghici (Serra Riccò)

7 reti: Traverso (Vallescrivia), Cutellè (San Stevese), Torra (Bragno), Sofia, D. Vallerga (Celle Ligure)

6 reti: Termini (Voltrese Vultur), Metalla (Arenzano), Canu (Dianese e Golfo), F. Sturaro (Ospedaletti), Cuneo (Taggia), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Cafferata (Sestrese), Grassi (Mignanego)

5 reti: A. Anselmo (Arenzano), Salis (Legino), Tarantola (Taggia), Di Lorenzo, Castello (Loanesi San Francesco), Stamilla (San Stevese), Gagliardi, Perrone (Varazze Don Bosco), Rizzo (Serra Riccò)

4 reti: Cerato (Legino), Limonta (Voltrese Vultur), De Flaviis (San Stevese), Cutuli, Fantoni (Ceriale), Poggioli, F. Re (Serra Riccò), Garassino (Loanesi San Francesco), A. Numeroso (Dianese e Golfo), G. Paini, Guerrieri (Varazze Don Bosco), Guirat (Taggia), Rusca (Arenzano)

3 reti: Molon (Vallescrivia), Colli, Greco, Brignoli (Dianese e Golfo), Rambaldi, Russo, El Kamli (San Stevese), Gerbasi (Taggia), L. Baroni (Varazze Don Bosco), Pereyra, Damonte (Arenzano), Sattin, Mereto (Sestrese), Espinal, Al. Negro, Gambacorta (Ospedaletti), Schirru, Siccardi, Avanzi (Legino), Zizzini (Bragno), Ennaouy, Bianchi (Serra Riccò), Condorelli, Antonelli (Loanesi San Francesco), Giguet, Suetta (Celle Ligure)

2 reti: Gallo, Fiuzzi, Ravoncoli (Taggia), F. Burdo, Piccolo (Serra Riccò), Janneh, Soto Pesce, Fiorito, An. Piombo, Alò (Celle Ligure), Nocentini, Pinna, Savaia (Mignanego), Crudo, Lanteri, Geraci, D’Ercole, La Greca (San Stevese), F. Insolito, Prinzi (Loanesi San Francesco), Gjoka, Federici, Piroli, Camara, M. Raso (Sestrese), Ventre, Alasia (Ospedaletti), Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Mombelloni (Bragno), Di Mario, Donà, Tomao, Dominici (Ceriale), Sulla, Minardi, Tagliabue, Parodi (Varazze Don Bosco), Lanzalaco, Pereyra (Arenzano), Semperboni, Spadoni (Legino), Angius, Calautti, Ferrari, Siri (Voltrese Vultur), Licata (Ceriale)

1 rete: Gentile, G. Insolito, Pisano, Leo, Puddu, Boiga (Loanesi San Francesco), Rolando, Burattini (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Bondelli, Brema, Cadenasso, Raganini, Galluzzo (Mignanego), E. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Gazzo, Poggioli, Bortolini, Imbesi (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Michero, Gloria, Ricotta (Ceriale), Saporito, O. Rampini, F. Baroni, Fazio, G. Maralino, Camogli, Alves (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, Piazza, Mrahi (Dianese e Golfo), Orcino, Casali, Damonte, E. Rampini, Camara, Termini (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Matranga, El Atiki, Torre, Prestia, Raschellà, Rizzo, Martino, Vicini (Vallescrivia), Pili, Majid, Morielli, Balbi, Tobia (Legino), Pesco, Rosso, Salmaso, Minghinelli (Taggia), Pizzorni, Stefanzl, Vassallo, Freccero (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, G. Brizio (San Stevese), Ansaldo, Carvelli, Di Sisto, Stilo (Sestrese), Cadenazzi, Ambesi, Cassini, Trotti, Travella (Ospedaletti)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur), Al. Negro (pro Vallescrivia), Ferrada (pro Celle Ligure)