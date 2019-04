Genova. La Praese, con due giornate di anticipo, si aggiudica il campionato di Prima Categoria e Simone Cinardo, in piena festa Promozione, commenta la meravigliosa cavalcata vincente della società ponentina.

“È una soddisfazione grandissima, il successo conquistato sul campo è più che meritato – afferma il difensore della Praese – abbiamo costruito una grande famiglia sportiva, che è stata la base del nostro trionfo. Ci siamo ritrovati ad inizio anno con l’intenzione di provare a vincere il torneo, dimostrando sul campo la bontà delle nostre intenzioni”.

“In queste ventotto giornate di campionato siamo sempre stati in testa alla classifica, i numeri parlano chiaro… e – togliendosi qualche sassolino dagli scarpini da gioco – ci siamo levati la soddisfazione di rimandare al mittente alcune perplessità sulla nostra squadra…“.

Ringraziamo la società per averci supportato in tutto, i dirigenti ed il mister Carletti, bravo ad amalgamare il gruppo in maniera ottimale, dimostrando di essere un grande amico e un bravo allenatore“.