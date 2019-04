Portofino isolata, operai al lavoro per riaprire a senso alternato. Domattina aperto il cantiere

Portofino. Operai al lavoro per riaprire al più presto, a senso unico alternato, la strada di collegamento tra Portofino e Santa Margherita Ligure, chiusa al traffico a causa di una buca che si è aperta stamattina nella carreggiata.

Sul posto sono presenti il sindaco del borgo e le autorità della Città metropolitana. Regione Liguria sta monitorando la situazione, e domani mattina a partire dalle 8.30, quando inizieranno i lavori di recupero, sarà presente sul posto l’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone che precisa: “Il crollo è avvenuto nel territorio del comune di Portofino, oltre Paraggi in direzione del borgo, quindi non interessa il tratto che è stato ricostruito a tempo di record e inaugurato nelle scorse settimane”.

“I lavori inizieranno subito per consentire l’accessibilità in vista del 1° maggio – spiega ancora Giampedrone – poi verranno realizzati interventi più strutturali. Il crollo è avvenuto in un punto che non aveva dato segni di cedimento dopo la mareggiata di fine ottobre scorso, ma è comunque un evento legato all’azione del mare”.