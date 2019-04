Porto, Spinelli a Marzo batte il record di traffici quasi 58mila container movimentati

Genova. Con le 91 navi che hanno ormeggiato presso il Genoa Port Terminal del Gruppo Spinelli, si sono registrati volumi da record nel mese di marzo 2019. Nello specifico sono stati 57.890 i TEUs totali movimentati tra traffico container e rotabili, con un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente e un incremento del 16,8% rispetto a febbraio 2019.

“Il trend è in crescita da diversi anni – spiegano in una nota – grazie all’impegno dei 766 lavoratori di tutto il gruppo che, oltre alla divisione terminal comprende al suo interno le divisioni trasporti, depositi, magazzini merci e l’agenzia marittima Saimare. Una sinergia di business units che permette di creare valore per l’Azienda, il porto e l’intera città di Genova”.

Il Gruppo, forte delle collaborazioni con gli stakeholders, pone quotidianamente le basi per favorire una crescita progressiva e sostenibile grazie ai costanti investimenti sul territorio che contribuiscono a generare volumi e impiego.