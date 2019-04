Ponte Morandi, la storia del piccolo Samuele nelle note di Sospeso, una nuova canzone per raccogliere fondi

Genova. Dopo “C’è da fare”, la canzone di “all stars” messa insieme da Paolo Kessisoglu per raccogliere fondi dopo la tragedia di ponte Morandi, arriva anche “Sospeso”. Il singolo, che avrà la stessa finalità – la solidarietà – è stato presentato questa mattina a Milano. Il progetto nasce da un brano scritto da Francesco Ciccotti nei momenti successivi al crollo, sulla scia delle emozioni suscitate dalla storia della famiglia del piccolo Samuele precipitato dal viadotto con mamma e papà mentre stava andando in vacanza, l’autore, cresciuto nei pressi del ponte, ha tradotto in parole e musica la storia di ”un amore estremo, di una tragedia assurda, di una città ferita che si rialza”.

Sospeso. progetto condiviso con Regione Liguria e Comune di Genova, diventa la volontà di lasciare un segnale indelebile che ricordi per sempre quanto accaduto il 14 agosto 2018. L’intero ricavato del brano, scaricabile a partire dal 14 aprile su tutte le piattaforme digitali, sarà infatti destinato attraverso il conto predisposto appositamente dal Comune di Genova, come da volontà espressa dai parenti delle vittime, alla realizzazione di un’installazione permanente nella zona del ponte in ricordo di chi non c’è più.

L’assessore al bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi si è espresso così sul progetto: “Questo brano riesce a rappresentare tutto ciò che abbiamo vissuto durante l’emergenza di ponte Morandi. C’è la città con i quartieri limitrofi al viadotto e le sensazioni delle persone. C’è la disperazione vissuta da chi, in quegli attimi, è volato nel vuoto lasciando vita, sogni e speranze. Una canzone che fa riflettere, emozionare e pensare. Una riflessione autentica che fa sentire ancora di più a tutti noi amministratori la responsabilità di ciò che stiamo facendo per superare questo momento”

“Regione Liguria é vicina a questo progetto, così come è stata vicina ad altri progetti simili, in cui la cultura e la canzone, nella terra della canzone si é messa a disposizione per la beneficenza – ha detto l’assessore alla Cultura e Comunicazione di Regione Liguria Ilaria Cavo – Lo é stata nei progetti che hanno radunato tante firme e lo é in un progetto che vede protagonista una persona del posto e non famoso che spontaneamente ha scritto, conferendo al tutto un valore aggiunto importantissimo”.