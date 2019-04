Ponte Morandi, il sindaco Bucci: “Riapriamo via Fillak il 23 aprile”

Genova. Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci avrebbe voluto che la riapertura di via Walter Fillak, l’unica ancora chiusa tra il centro e la Valpolcevera dal giorno del crollo di ponte Morandi, riaprisse entro Pasqua o Pasquetta – “come la sorpresa nell’uovo per i genovesi”, aveva detto.

Non ce l’ha fatta, ma solo di un giorno. Il 23 aprile intorno alle 11, dopo che le sei torri di supporto alle pile 10 e 11, quelle strallate, del Morandi e ai relativi impalcati, saranno completate, l’arteria di collegamento tra Certosa e Sampierdarena tornerà percorribile.

“Non ci avevamo pensato, ma sarà lo stesso giorno della festa della bandiera di Genova – ha sottolineato il sindaco – aprire la strada sventolando il vessillo potrebbe essere un’idea”. In cima alla pila 10 del viadotto una bandiera con la croce di San Giorgio sventola già da mesi. L’avevano posizionata i vigili del fuoco un mese dopo la tragedia.