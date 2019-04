Ponte Morandi, Castellucci all’assemblea di Atlantia: “La ricerca della verità sarà lunga e complessa”

Roma. E’ iniziata l’assemblea degli azionisti di Atlantia, che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2018 e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In apertura della riunione il presidente Fabio Cerchiai ha ricordato le 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Quella di oggi è infatti la prima assemblea della società dal crollo del 14 agosto 2018. C

erchiai ha ricordato anche la scomparsa di Gilberto Benetton (il 22 ottobre scorso), “nostro consigliere di amministrazione e nostro azionista di riferimento. A lui – ha detto – va un grato pensiero per la dedizione e la passione con cui ci ha seguito, dando il suo contributo nei momenti di espansione e in quelli di difficoltà”. In assemblea è presente il 75,54% del capitale.

In assemblea è subito intervenuto anche l’ad di Atlantia Giovanni Castellucci: “La tragedia di Genova l’abbiamo vissuta tutti profondamente. Anche io esprimo tutta la mia solidarietà, supporto e vicinanza a chi è stato vittima di questa tragedia e a chi è vicino alle vittime di questa tragedia”. Per Castellucci “le indagini sono ancora in corso e rese particolarmente complesse dalla complessità dell’opera e dalla difficoltà di avere riscontri. La ricerca della verità, che ci vedrà sempre a fianco della Magistratura, sarà probabilmente purtroppo lunga e complessa”.