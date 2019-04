Ponte, iniziato lo smontaggio della pila 5. In settimana prime bonifiche in via Porro

Genova. Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione della pila 5 di quello che era Ponte Morandi, a ovest del Polcevera.

I tecnici hanno avviato le operazioni di sezionamento di parti dell’impalcato, che sarà “fatto a fette” e calato a terra. Oggi saranno tagliati i marciapiedi e le carpenterie ma per “vedere” qualcosa scendere, bisognerà aspettare venerdì o sabato, tempo permettendo.

Nel frattempo sono stati predisposte della speciali canaline che raccolgono l’acqua usata per raffreddare i nastri durante i tagli. L’acqua viene poi analizzata a campione per monitorare la presenza di amianto nelle componenti del (ex) ponte.

Nel frattempo procedono i lavori per preparare l’area di cantiere ad accogliere le prime opere di costruzione del nuovo manufatto. In questi giorni sarà predisposto il primo palo-pilota per quella che sarà la nuova Pila 6 del nuovo viadotto.

A levante, invece, sono iniziate le prime bonifiche: in via Porro, da alcune parti comuni tra i palazzo, oggi evacuati, saranno rimosse alcune parti in eternit, mentre nel frattempo inizieranno ad essere installate le gru per i lavori di demolizione.