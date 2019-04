Ponte Genova, commissione collaudo cambiata per dirigenti indagati, Pd e Lista Crivello: “Serve protocollo con Anac”

Genova. L’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale e regionale all’attacco del sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci dopo la vicenda della nomina della commissione collaudo del nuovo viadotto Polcevera e il dietrofront di Anas su tre nomi indicati, tre figure risultate indagate o a processo.

“Il pasticcio del commissario Marco Bucci – si legge in una nota dei gruppi Pd in Regione e Comune e della Lista Crivello – mette ancora di più in evidenza come vi sia bisogno di ripristinare il protocollo con Anac. Quel documento prevedeva che ogni atto della struttura commissariale venisse sottoposto al giudizio preventivo dell’Autorità nazionale anticorruzione. Se quel protocollo fosse stato ancora operativo Bucci avrebbe evitato questa brutta figura”.

La scorsa settimana Anac ha deciso di sciogliere il protocollo d’intesa firmato a dicembre perché di fatto non era mai stato messo in pratica. “A questo punto, al di là della vicenda del collaudatore statico, si pone un problema più generale – dicono dal Pd – è possibile che una struttura commissariale che deve gestire uno dei cantieri più importanti d’Italia possa fare a meno della sorveglianza preventiva su un tema come quello della legalità? Noi pensiamo di no e chiediamo che venga urgentemente ripristinato il protocollo con Anac. Crediamo che l’urgenza si debba conciliare con il rispetto delle regole”.