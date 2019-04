“Ponte anche per noi”, birrificio usa il Morandi per festeggiare le ferie: ondata di indignazione

Genova. Hanno già chiesto scusa: “Sinceramente, per il post di ieri sera, non era assolutamente intenzione di nessuno di noi sfruttare una tragedia a scopo di marketing” ma ormai il danno è fatto e il post pubblicato sulla pagina Facebook del Birrificio Adda si sta rivoltando contro l’immagine dell’azienda. Come era prevedibile, peraltro.

L’impresa artigianale con sede a Brembate (Bergamo) ha pubblicato un post, ora rimosso, in cui festeggia l’arrivo del ponte festivo e annuncia la chiusura per qualche giorno delle attività. Il ponte nell’immagine, però, è il Morandi, crollato, con l’ormai celebre camion verde rimasto sul ciglio del precipizio per giorni.

Il post ha scatenato centinaia di reazioni negative, critiche, qualche denuncia anche da figure politiche, come il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana. Tra gli utenti della pagina del Birrificio Adda c’è chi promette che mai più acquisterà da loro, chi auspica in querele da parte delle vittime o del Comune di Genova e chi fa notare l’effetto boomerang di una simile uscita social. Il post è diventato virale ma ci auguriamo che non valga, questa volta, il detto: “Parlarne bene o male poco importa, purché se ne parli”.