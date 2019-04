Poliziotti in borghese tra via Del Campo e Sottoripa, presi tre spacciatori

Genova. La polizia di stato di Genova nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al traffico di stupefacenti nel centro storico, ha proceduto alla denuncia di un 21enne nigeriano e all’arresto di due cittadini marocchini per spaccio.

In particolare i Falchi della squadra mobile, mimetizzati tra i passanti di via del Campo, hanno sorpreso un 21enne nigeriano, regolare ma con specifici precedenti di polizia, mentre cedeva alcune dosi di hashish a un 63enne italiano. Contestualmente, in via di Sottoripa, personale della medesima squadra ha sorpreso un pregiudicato 43enne di origini marocchine a vendere delle dosi di cocaina a un italiano di 64 anni nei pressi di un esercizio di rivendita di alimenti e bevande.

Infine, in via San Bernardo, gli operatori hanno avvistato un 31enne pregiudicato di origini marocchine, pusher già noto ai poliziotti in quanto tratto in arresto per ben due volte nel solo mese di marzo e sottoposto dall’autorità giudiziaria a divieto di dimora nella Provincia di Genova. Controllato, era in possesso di 20 barrette di hashish, pronte per la vendita. Lo stupefacente è stato sequestrato così come il denaro consegnato dagli acquirenti quale corrispettivo delle cessioni. I due consumatori sono stati segnalati in via amministrativa per detenzione di droga a fini dell’uso personale.

Proseguono le attività di contrasto dello spaccio al dettaglio in centro storico, nonché le indagini volte all’individuazione dei siti di stoccaggio della droga.