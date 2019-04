Polizia locale, il 14 aprile sarà sciopero. Una domenica bestiale tra derby e la Mezza di Genova

Genova. Domenica prossima si preannuncia essere una domenica veramente “bestiale”: tra derby della Lanterna e mezza maratona, arriva la conferma dello sciopero dei vigili urbani. Non tutti, ma comunque di una sigla (che diversamente da Cgil, Cisl e Uil non ha siglato l’accordo con il Comune) molto rappresentativa al corpo.

L’organizzazione sindacale Diccap, infatti, ha proclamato uno sciopero territoriale di tutto il personale appartenente alla direzione corpo di polizia municipale del Comune di Genova per tutti i turni della giornata di domenica 14 aprile 2019.

L’astensione è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali. Queste le motivazioni: contro l’attuale organizzazione del corpo e del lavoro; per un turnover; contro la carenza di personale; per la sicurezza dei lavoratori; per una migliore programmazione dei progetti e del lavoro; contro il taglio progressivo delle retribuzioni.

Continua quindi il braccio di ferro tra i cantuné e l’amministrazione civica, con un costante deterioramento dei rapporti. La giornata di domenica potrebbe quindi essere la prova del fuoco: si vedrà quanto sono compatti i lavoratori, come risponderà la politica, ma soprattutto quanto resisterà la città.