Più voli tra Genova e Inghilterra per la bella stagione e un nuovo easyJet per Amsterdam

Genova. Saranno più di 107.000 i sedili da/per Genova messi in vendita da easyJet nel 2019, il 14,6% in più rispetto al 2018. L’incremento dell’offerta della compagnia aerea è merito soprattutto dell’estensione dell’operatività dei voli: il collegamento con Berlino ha preso il via domenica scorsa (mentre nel 2018 era partito nel mese di agosto), mentre quello con Bristol è operativo da ieri (nel 2018 era partito a giugno). I voli per Manchester e Londra Luton hanno preso il via rispettivamente domenica 31 marzo e ieri, martedì 2 aprile.

Più voli verso le destinazioni già coperte lo scorso anno, ma anche all’inserimento di una nuova rotta: ai voli per Londra Luton, Manchester, Bristol e Berlino, infatti, a partire da mese di giugno si affiancherà il collegamento con l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. I biglietti verso tutte le destinazioni raggiungibili con easyJet partendo dall’Aeroporto di Genova sono in vendita sul sito www.easyJet.com, sull’app mobile e nelle agenzie di viaggio.

«L’incremento dell’offerta di easyJet conferma la fiducia di easyJet sul mercato ligure. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Stimiamo che lo scorso anno circa 30 mila turisti da Regno Unito e Germania abbiano visitato la nostra regione grazie ai nuovi collegamenti della compagnia. Non è un caso che il 2018 abbia visto un aumento significativo di turisti dal Regno Unito, con gli arrivi cresciuti dell’11,7% rispetto e le presenze del 14,5% rispetto al 2017. L’incremento dei posti offerti quest’anno e l’inserimento di una rotta aggiuntiva sono un’ottima notizia sia per i liguri che vorranno partire con easyJet, per vacanza o per lavoro, sia per i turisti che vorranno scoprire le bellezze della Liguria».