Piediluco: brillano Murcarolo e Rowing, ori anche per la Canottieri Sampierdarenesi

Genova. Prestazioni altamente confortanti per il canottaggio ligure anche a Piediluco, sede nel weekend appena trascorso del meeting nazionale.

Sorride la Sportiva Murcarolo. Nel 2 senza Junior il campione europeo e bronzo mondiale Alessandro Bonamoneta conquista il successo insieme ad Achille Benazzo (Cerea) davanti a Moto Guzzi-Idroscalo e Firenze-Cus Ferrara. Bonamoneta e Benazzo si ripetono poi nel 4 senza Junior assieme a Battigaglia (Tevere Remo) e Cella (Napoli) Denise Zacco è seconda nel 2 senza Pesi Leggeri assieme ad Annalisa Cozzarini (Rowing): entrambe saranno bronzo nel 4 di coppia Senior. Due piazzati nei primi cinque posti del singolo Ragazzi: secondo Andrea Licatalosi, quinto Giovanni Melegari. Melegari conquista anche l’oro a bordo del 4 di coppia misto Ravenna-Cavallini-Murcarolo.

Il Rowing Club Genovese firma l’oro nel 2 senza Pesi Leggeri grazie a Ludovica d’Epifanio e Sofia Tanghetti. Martina Sotgia vince il 4 di coppia ragazzi a bordo del misto Amici del Fiume-Cerea-Rowing. Nell’otto Junior, a bordo di un misto societario, argento per Benedetta Gaione che poi salirà sul 4 di coppia vincente misto Amici del Fiume-Candia-Varese-Rowing. Piazza d’onore anche per Leonardo Bava e Sebastiano Panteca nel 4 di coppia Senior misto Tritium-Esperia. Secondi pure Tommaso Rossi, Mario Prato e Francesco Polleri con il 4 di coppia Junior misto Moltrasio così come Marco Farinini e Panteca nell’otto Senior misto Corgeno-Cus Bari. Terza Lucia Rebuffo nel 2 senza Junior con Clara Massaria (Arno). Molto bene, a livello Under 23, Giorgio Casaccia nel 2 senza Senior con il lariano Frigerio.

Importante successo nel 4 senza Ragazzi per la Canottieri Sampierdarenesi con Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Riccardo Corsinovi e Simone Galtieri, capaci di rifilare 2 e 5 secondi rispettivamente a Milano e Varese.

Alice Ramella porta la Canottieri Santo Stefano al Mare sul secondo gradino del podio nel singolo Junior. In campo maschile, da segnalare l’ottimo quarto posto di Edoardo Rocchi (Speranza Pra’). Rocchi chiuderà il doppio al terzo posto assieme a Matteo Sartori (Fiamme Gialle)

Elpis d’argento nel 2 con Under 23 con Massimiliano Menessini e Alessandro Liccardo (tim. Giorgio Serra). Tra gli azzurri, Cesare Gabbia (doppio tesseramento Elpis e Marina Militare) è secondo nel 4 senza dietro la Romania.

In medaglia anche la Velocior: vince il 4 senza leggero di Luca Malvolti, Gianluca e Nicolò Marcellini ed Elia Pennucci. Bene anche nel 4 di coppia Senior dove Giorgio Pintus è d’argento con il misto Roma-San Miniato.