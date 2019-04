Piaggio Aero, il ministro Trenta: “Sì al rinnovamento dell flotta dei P180″

Genova. “In merito alla particolare congiuntura industriale che interessa Piaggio Aerospace, la Difesa continua a supportare la creazione delle condizioni idonee ad una soluzione più duratura possibile, che possa contemperare al meglio le esigenze operative dello Strumento militare e il valore strategico dell’azienda”. Lo dichiara il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

“Nella fattispecie – prosegue il ministro – mi adopererò perché ciò avvenga anche con l’attuazione di un programma di rinnovamento della flotta di velivoli P180 già disponibile presso le Forze Armate. Tale intervento, peraltro, era risultato di grande rilevanza già in sede di riunione con le rappresentanze sindacali presso il MiSE del 26 febbraio scorso”. Per quanto concerne il programma P1HH, un drone che l’Aeronautica ritiene non adeguato alle proprie esigenze, “la progettualità inizialmente presentata, ancorché valida nella sua sostanza – afferma il ministro Trenta – ha visto venir meno alcune fondamentali condizioni abilitanti. Sono però in corso approfondimenti mirati a ricercare ulteriori sinergie che permettano il proseguimento del programma nel più ampio interesse nazionale”

In merito alle dichiarazioni del ministro, Vicenzo Nicastro, Commissario Straordinario di Piaggio ringrazia “per aver voluto confermare il valore strategico di Piaggio Aerospace e per aver manifestato pubblicamente l’impegno, d’altra parte mai venuto meno, a sostenerne il futuro. Lavoreremo nei prossimi giorni assieme allo stesso Ministero e alle Forze Armate interessate affinché un tale impegno si concretizzi in tempi brevi”.

“Nel frattempo l’azienda condividerà con le organizzazioni sindacali nel corso della riunione odierna le soluzioni più opportune per gestire l’attuale fase con l’obiettivo di preservare la continuità del business”.