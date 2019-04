Villanova d’Albenga. Mentre è ancora in corso il vertice al Mise, alla presenza di istituzioni e sindacati, trapelano le prime notizie sulla vertenza della Piaggio Aaerospace, in amministrazione controllata e con l’avvio della cassa integrazione straordinaria per oltre 500 lavoratori.

Sono le parole del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo a lanciare i primi segnali da parte del Governo per sostenere produzione e occupazione nell’azienda aeronautica ligure.

Secondo quanto appreso, infatti, si sta lavorando per l’acquisizione di una commessa relativa all’ammodernamento di una ventina di P180 (refitting) e l’acquisizione di dieci P180 Evo Plus nuovi.

Inoltre, da parte della Difesa sarebbe partito l’avvio del percorso di certificazione del P1HH. Si parla di una doppia tranche: a medio termine due sistemi P1HH, in seguito altri due.

Resta però la questione tempo, considerando la situazione dell’azienda: tempistiche più rapide possibili per far ripartire gli asset produttivi e quindi garantire nuovi carichi di lavoro.