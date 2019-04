Genova. Sabato 4 (dalle 10 alle 20) e domenica 5 maggio (dalle 10 alle 19) LiguriaBricks presenta la seconda edizione di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”, l’esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini LEGO®. ExhiBricks, a ingresso gratuito, è prevista alla Sala Chiamata del Porto, la storica location in Piazzale San Benigno che ha ospitato l’edizione 2018: 1.000 metri quadrati completamente open space e un ampio parcheggio gratuito a disposizione dei visitatori.

ExhiBricks è un’esperienza perfetta per famiglie con bambini e ognuno dei 45 espositori presenti propone opere in grado di affasciare i curiosi di tutte le età: dai Castelli al Classic Space, da Star Wars™ a Harry Potter™ e poi moltissime costruzioni originali (MOC) che spaziano dalle composizioni in microscala ai grandi diorami cittadini.

Tra le opere più imponenti la famosa Skies Of Arcadia (con 13 motori), un Krak dei Cavalieri riprodotto con 80.000 mattoncini e ben tre repliche dello Stadio Luigi Ferraris di Genova a scale diverse, ma anche una riproduzione di Porta Soprana.

All’interno dell’esposizione è allestita un’area gioco gratuita per bambini così che i piccoli visitatori possano esercitarsi con mattoncini LEGO® e DUPLO®. Ovviamente c’è anche un negozio di set nuovi e un’area dedicata ai venditori di Minifigures®, set vintage, set da collezione e gli immancabili mattoncini sfusi.

All’interno dell’area espositiva, l’associazione ilab Genova cura la zona dedicata alla robotica dove i ragazzi – programmando i robot LEGO® Mindstorm Education EV3 – possono cimentarsi con le missioni della World Robot Olympiads, che quest’anno hanno come tema le smart cities. Inoltre è possibile costruire mondi virtuali con Minecraft Education Edition e provare a vincere la build battle con un tema annunciato sul momento.