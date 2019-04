Per fare una bicicletta bastano 2000 scatolette di tonno

Nell’appuntamento della scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare dell’acciaio, il materiale più riciclato al mondo. Una risorsa preziosa la cui raccolta differenziata a Genova, stando agli ultimi dati, ha fatto registrare cifre in crescita: nel 2018 infatti il quantitativo degli imballaggi in acciaio raccolti in città è cresciuto del 7,5 % rispetto al 2016.

Numeri grazie ai quali Capitan Acciaio, il supereroe di Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) ha premiato il Comune di Genova, Amiu e i cittadini per i miglioramenti ottenuti. Amiu che è al lavoro su due fronti: migliorare la qualità del prodotto differenziato e aumentare in modo significativo anche la quantità di barattoli, scatolette, tappi e bombolette in acciaio separati da ciascun cittadino. A Genova sono disponibili quasi 5.000 contenitori stradali gialli per la raccolta degli imballaggi metallici (in acciaio e alluminio), così come degli imballaggi in plastica.

Ma diamo qualche numero sull’acciaio e su ciò che si può ottenere grazie al riciclo di questo materiale. Proprio il Consorzio Ricrea fornisce alcuni dati e spunti utili. Per esempio, LO SAPEVATE CHE…

737 imballaggi immessi al consumo sono pari a 50 Tour Eiffel , il monumento più famoso di Parigi!

, il monumento più famoso di Parigi! 403 imballaggi avviati a riciclo sono pari a 3.640 chilometri di binari ferroviari, sufficienti a collegare Milano con Mosca!

E non è finita qui. Perché, per esempio: