Parco dell’Antola, dal 22 aprile bus Atp per visitare il castello della Pietra

Genova. In occasione dell’apertura del Castello della Pietra di Vobbia, ATP Esercizio in collaborazione con il Parco Antola, organizza un servizio di trasporto gran turismo da Genova Brignole (Capolinea ATP in viale Caviglia) per Vobbia (via autostrada con uscita a Isola del Cantone). Il servizio si svolgerà nei giorni festivi dal 22 Aprile al 1 Novembre 2019. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Parco dell’Antola, come tiene a sottolineare il presidente di Atp Enzo Sivori: «La nostra mission è quella di essere a disposizione dei territori e in particolare dell’entroterra.

E’ molto importante lanciare questo servizio, fatto apposta per migliorare l’accessibilità a un monumento unico come il Castello della Pietra». Il presidente di parco Antola, Daniela Segale, aggiunge altri elementi di rilievo: «E’ l’inizio di un percorso che punta a portare turisti con un servizio dedicato. Presto faremo un servizio di linea analogo per Osservatorio; è importante rendere fruibili i nostri territori pieni bellezza a tutti. Le presenze al Castello sono in media 5mila a stagione, contiamo di incrementare questo numero che è già buono. Quest’anno abbiamo anche recuperato l’antica carbonaia che si trova lungo il percorso del sentiero dei Castellani». Molto soddisfatta Città Metropolitana, con il consigliere delegato ai Trasporti, Claudio Garbarino: «Con il sindaco Marco Bucci abbiamo voluto con forza che Atp restasse non solo un’azienda pubblica, ma che fosse sempre di più al servizio delle comunità e dei territori. Questo ne è un esempio».

Il prezzo del biglietto avrà un costo di 10 euro sarà valido per andata e ritorno e sarà possibile acquistarlo a bordo dall’autista. Sono previste due corse al giorno. Al mattino andata con partenza da Terminal Bus di Genova Brignole alle 8.30 con arrivo a Vobbia alle 10, con ritorno da Vobbia alle 12.15 e arrivo a Genova Brignole alle 13.30: Per il pomeriggio partenza dal Treminal Bus di Genova Brignole alle 13.45 con arrivo a Vobbia alle 15 e rientro con partenza da Vobbia alle 17.15 per arrivare nel capoluogo alle 18.30. Le corse saranno effettuate nei seguenti giorni: 22, 25 e 28 aprile; 1, 5, 12, 19 e 26 maggio; 2, 9, 16, 23, 24 e 30 giugno; 7, 14, 21 e 28 luglio; 4, 11, 15, 18 e 25 agosto; 1, 8, 15, 22 e 29 settembre; 6, 13, 20 e 27 ottobre, 1 novembre.