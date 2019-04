Pallavolo: giovedì a Genova le finali di Coppa Liguria

Genova. Periodo clou per il volley ligure. Si comincia giovedì 25 aprile presso il palazzetto di via Cagliari a Genova con le finali di Coppa Liguria.

Alle ore 15,30 è in programma la finale maschile tra Admo Lavagna e Volley Laghezza. La migliore finale possibile tra gli spezzini, freschi vincitori del campionato e quindi promossi in Serie B maschile, e i lavagnesi, seconda forza della Serie C, protagonisti di un torneo eccellente.

A seguire, alle 17,30, la finale femminile che vedrà di fronte il Volley Genova Vgp e l’Acqua Minerale Calizzano Carcare. Le genovesi, settime in campionato, sono giunte in finale con una cavalcata splendida e si troveranno di fronte il Carcare, attualmente terza forza del campionato e in piena corsa playoff. Un match che si preannuncia molto interessante.

Admo Lavagna e Acqua Minerale Calizzano Carcare sono i detentori del titolo.

Domenica 28 aprile ai Capannoni di Genova Voltri scoccherà l’ora con il primo appuntamento delle finali regionali dei campionati giovanili.

Si disputeranno le finali regionali Under 14 maschili e femminili. Per i maschi è in programma la final four. Al mattino, alle ore 10,30, le due semifinali che vedranno protagonisti la Colombo Genova contro il Volley Team Finale e l’Amis Chiavari contro il Carcare. Alle 15 la finalissima. A seguire, alle 17,30, la finalissima femminile tra la Normac Avb e la Pallavolo Vallestura con le due squadre che hanno superato le semifinali regionali vincendo tutte le gare. La vincente in campo femminile e le prime due classificate in campo maschile approderanno alle finali nazionali in programma rispettivamente a Chioggia e a Bormio.

Infine, mercoledì 1 maggio al Paladiamante di Bolzaneto si giocherà la finalissima del campionato Under 13, tre contro tre, con in gara sei formazioni: Colombo Genova, Sant’Antonio, Nuova Albisola Volley, Volley Team Finale, Abc Volley La Spezia e Vbc Amis Chiavari. Le prime due classificate accedono alle finali nazionali di Cavalese.