Ospedale di Erzelli, pubblicato l’avviso per il progetto di realizzazione e gestione

Genova. Si entra nella fase operativa per l’ospedale di Erzelli. È stato pubblicato sul sito di Alisa l’avviso pubblico ai privati per presentare i progetti per la realizzazione e la gestione del nuovo ospedale del Ponente genovese. La scadenza è fissata per il 1° luglio.

Le proposte dovranno essere corredate di un progetto preliminare; una bozza di convenzione; il piano economico-finanziario; la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

In ogni caso, specifica Alisa, la proposta dovrà comunque imprescindibilmente garantire il rispetto di tutti gli standard tecnici e qualitativi contemplati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

L’ospedale avrà 321 posti letto in regime ordinario, 61 in regime day care, 20 accreditati non contrattualizzati con il servizio sanitario regionale. Ospiterà attività ambulatoriali e avrà 1200 addetti.

Nell’analisi di fattibilità è compresa anche quella sulla stima dei posti auto e moto necessari: 400 parcheggi per le auto e 100 per le moto.