Genova. Il rischio pioggia non ha spaventato i runner accorsi in oltre 8 mila per correre la Mezza di Genova e le due gare più brevi, la Corri Genova e la Family Run. Una corsa fresca e sferzata via via dal vento di tramontana ma che ha regalato sorrisi e divertimento per tutti. E il nuovo percorso sembra essere piaciuto molto a giudicare dai commenti sui social.

E così anche quest’anno la gara podistica più famosa sotto la Lanterna, giunta quest’anno alle 15° edizione, è stata un successo.

Immensa soddisfazione della Podistica Peralto Genova per il grandissimo interesse suscitato dall’evento fra gli sportivi e in città. “Migliaia di iscritti in tutte e tre le corse – dichiara il Presidente della Podistica Peralto Mauro Semonella – è stato un grande successo che ha premiato il grande sforzo organizzativo che da mesi ci impegna. La dimostrazione lampante che La Mezza di Genova è un grande evento sportivo e soprattutto è una manifestazione molto sentita dall’intera città. Il nostro pensiero corre già alla prossima edizione ad aprile 2020.”

Metinvest, gruppo internazionale minerario e metallurgico e main sponsor della manifestazione, ha partecipato alle gare con suoi dipendenti, provenienti dalle aziende del gruppo situate in Italia, Ucraina, Bulgaria.

Oltre 8.000 persone hanno invaso le vie di Genova con la Mezza Maratona (21,097 km), Corri Genova (13 Km) e la Family & Dog Ru. Ancora una volta una grande festa di sport, colori e musica. Molto apprezzato anche il Metinvest Village nella centralissima Piazza De Ferrari con il Palco Eventi.

L’emozione di questa grande festa dello sport è di veder partire sotto lo stesso portale del Porto Antico i top runner kenioti che percorrono 21 km in poco più di un’ora e tante famiglie con bambini e cani.

L’appuntamento è per aprile 2020 per la 16° edizione!

Ed ecco i risultati finali della 15° edizione della Mezza Maratona di Genova:

Podio Maschile Mezza Internazionale di Genova

1º Dickson Simba Nyakundi (Kenia) 1.04.40

2º Yassin El Khalil (Marocco) 1.06.25

3º Youssef Aich (Marocco) 1.07.25

Podio femminile Mezza Maratona Internazionale di Genova

1ª Ziporah Wanjiru Kingori (Kenia) 1.15. 40

2ª Mary Wangari Wanjohib (Kenia) 1.16.39

3ª Emma Quaglia (Italia) 1.18.31

Podio maschile Corri Genova

1º Matteo Renda 0.47.39

2º Luca Molinari 0.47.47

3º Giuseppe Vitello 0.47.55

Podio Femminile Corri Genova

1ª Martina Rosati 0.50.13

2ª Laila Francesca Hero 0.53.15

3ª Teresa Repetto 0.53.44

Clicca qui per consultare i risultati completi.