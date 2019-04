Olimpiadi di lingue classiche e Certamen Ligusticum: alla gara regionale trionfo del Mazzini

Genova. Hanno anticipato il metodo che verrà proposto agli studenti con il prossimo Esame di Stato: nel corso delle otto edizioni le Olimpiadi di Lingue Classiche e il Certamen Ligusticum hanno messo alla prova i liceali concorrenti con una prova costruita su commento e domande al testo, oltre che alla traduzione dal Greco o dal Latino. Anche quest’anno, alla vigilia dell’avvio delle nuove prove dell’Esame di Stato che vedono l’introduzione di una struttura di prova molto simile per tutti gli studenti, più di sessanta tra i migliori studenti dei licei della Liguria si sono cimentati nella gara di latino o di greco. Per il secondo anno consecutivo, due studenti del Liceo Classico G. Mazzini si sono classificati al primo e al secondo posto e rappresenteranno la Liguria alle Olimpiadi della lingua e civiltà classiche, come già era avvenuto lo scorso anno e confermando tante belle affermazioni del Mazzini nelle edizioni precedenti.

Davide Patrone, del quinto anno della sezione C, è primo classificato nella classifica generale della selezione regionale, bissando il successo dello scorso anno e risulta primo anche al Certamen Ligusticum. Luca Verardo, quarto anno della sezione A, risulta secondo classificato nella selezione regionale sezione lingua latina.

La cerimonia di premiazione dei vincitori della gara regionale di selezione per la partecipazione all’ottava edizione delle Olimpiadi nazionali delle lingue e delle civiltà classiche si terrà il 16 aprile alle 15 nella Biblioteca del Dafist della scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova in via Balbi 4 III piano.

I due studenti rappresenteranno la Liguria alla finale nazionale di Reggio Calabria delle Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche (ottava edizione), nei giorni dal 6 al 9 maggio prossimi a Reggio Calabria, che vedranno gareggiare i cento studenti vincitori delle selezioni e nei Certamina delle diverse regioni italiane.