Off road per tutti i gusti a Fiera Primavera

Genova. Non ci sono fiumi da guadare o colline da scalare ma l’adrenalina, nella pista allestita a Fiera Primavera, sicuramente non manca. I visitatori, infatti, hanno la possibilità di provare “su strada”, guidati da istruttori qualificati, i giganti dell’off-road, auto fuoristrada messe a dura prova su una pista attrezzata con ostacoli artificiali.

Una prova su strada aperta a tutti i visitatori, anche noi l’abbiamo testata e la raccontiamo nel nostro video, che ha anche una importante finalità benefica. Le persone che salgono a bordo di una di queste auto, infatti, sono chiamate a fare un’offerta libera per raccogliere fondi a favore di Aism.

Ma il divertimento “off road” non finisce qui visto che, nell’Europam Offroad Area, uno spazio di 1500 metri quadrati, ideato e gestito da Goaproject, si possono trovare, oltre alle auto 4×4, anche trial, minicross, bike trial, parcour e lezioni di educazione stradale.

“Qui abbiamo cercato di radunare tutte le discipline legate al fuoristrada – spiega Simona Armaleo, di Goa Project – e in quest’area abbiamo la possibilità di far provare al pubblico le auto fuoristrada e ai bambini le mini moto da Cross, il tutto in assoluta sicurezza grazie alla presenza di istruttori e piloti”.

La pista, che sarà in funzione tutti i giorni durante l’orario di apertura della manifestazione, secondo un calendario che vede anche raduni e presenze di campioni, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Genova Fuoristrada Club, Federazione Motociclistica Italiana, Motocross Genova Garage, Team Locca Miglio, A.S.D. Nuova Mongiardino Trial Team e 58 rosso bikers store.