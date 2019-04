Nuovo viadotto Polcevera, c’è la nomina del collaudatore tra scelte scomode e dietrofront

Genova. E’ una vicenda piuttosto intricata ma alla fine, nell’ambito della collaborazione tra Anas e struttura commissariale, sembra essere arrivata una soluzione che mette tutti d’accordo e non rischia di alimentare dubbi e polemiche nell’ambito di uno dei cantieri con più riflettori puntati addosso al mondo. Con un decreto del commissario per la ricostruzione di ponte Morandi è stato nominato il collaudatore statico delle opere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera: si tratta di Achille Devitofranceschi, ingegnere dirigente responsabile Progettazione e realizzazione lavori di Anas. E’ la legge di conversione del decreto Genova a prevedere che il commissario possa avvalersi dell’ente pubblico per varie attività tra cui quelle di collaudo e la figura è stata indicata da Anas stessa. Tuttavia la nomina, come anticipavamo, è arrivata non senza qualche problema.

Il decreto 16, di fatto è l’annullamento di un decreto precedente – il 14 – in cui si nominavano altre tre figure ed è “necessario per sopravvenute ragioni di indisponibilità dei soggetti precedentemente nominati”, si legge. I nomi risultati “indisponibili” e presenti invece nel precedente decreto erano quelli di Oriele Fagioli, componente della direzione Ingegneria e verifiche riserve e collaudi della direzione generale di Anas, e che avrebbe dovuto essere a capo della commissione, e di Stefano Liani e Vincenzo Marzi, altri dirigenti dell’ente, che sarebbero stati componenti dell’organo.

Da notizie di stampa risultava che tutti e tre fossero coinvolti in inchieste e processi. Fagioli e Marzi perché indagati dalla procura di Locri in un’inchiesta sulla violazione delle norme antisismiche nella realizzazione della statale 106 Jonica. Liani perché rinviato a giudizio per abuso d’ufficio nell’indagine su tangenti in Anas denominata “Dama nera”. La situazione potrebbe aver portato la struttura commissariale a compiere ulteriori verifiche e chiedere ad Anas altri nomi. E’ arrivato quello di Devitofranceschi (nella foto).

Nel decreto si legge che la nomina è “con con riserva di acquisire dallo stesso le dichiarazioni in merito all’insussistenza di qualsiasi causa o preclusione normativa all’espletamento dell’incarico”, dicitura che non era presente nel decreto precedente.