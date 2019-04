Nuoto: domenica alla Sciorba un meeting Special Olympics

Genova. My Sport organizza in collaborazione con Special Olympics un meeting di nuoto domenica 7 aprile. Alla Sciorba di Genova ci saranno gare differenti, strutturate per offrire a tutti i ragazzi portatori di disabilità (fisica e/o mentale) la possibilità di partecipare: si parte dai 10 metri assistiti con istruttore in acqua ai 400 stile libero che sono ad alto livello.

Simona Bianchi, tecnico nazionale con esperienza ventennale di allenatrice, spiega il senso di quello che sarà la manifestazione del 7 aprile. “Attraverso lo sport, le persone con disabilità intellettiva hanno l’opportunità di scoprire nuovi punti di forza, le proprie capacità, e possono mettersi alla prova con successo. Attraverso lo sport i nostri atleti trovano gioia, fiducia e soddisfazione, sul campo di gioco e nella vita. Il potere di trasformazione dello sport, che infonde fiducia, migliora la salute e ispira un senso di sana competizione, è al centro di quello che Special Olympics fa e questo è quello che My Sport si sta impegnando a portare nel proprio territorio”.

Domenica 7 aprile circa 150 atleti Special Olympics provenienti da Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia gareggeranno per dare il meglio di sé per raggiungere e superare i propri limiti personali. La manifestazione inizierà alle ore 9 con la sfilata di apertura di tutti i team che sono stati invitati.

“Speriamo ci sia una grande partecipazione di pubblico ad applaudire questi ragazzi speciali!” conclude Simona Bianchi.