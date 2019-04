Genova. Oggi ne abbiamo monitorati due in libero passaggio, uno stamattina è stato fermato dalla polizia locale e chissà quanti sono sfuggiti alla nostra “postazione privilegiata”.

Fatto sta che in attesa dei limitatori fissi, la corsa dei tir in sopraelevata Aldo Moro non sembra avere fine.

Forse domani, chissà, visto che è un giorno festivo, avremo una giornata di pausa