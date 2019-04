Nicastro (commissario Piaggio Aerospace): “Misure annunciate oggi primo passo concreto per rilancio”

Genova. Piaggio Aerospace comunica di aver accolto positivamente le misure a supporto dell’azienda, in ambito sia civile sia per la difesa, annunciate oggi dal governo a Roma presso il ministero dello Sviluppo economico alla presenza del commissario straordinario Vincenzo Nicastro, delle istituzioni nazionali e locali e delle rappresentanze sindacali.

“Le misure annunciate oggi – ha dichiarato Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio Aerospace – rappresentano un primo passo concreto per il rilancio dell’azienda e le consentiranno di presentarsi sul mercato in modo attrattivo per i potenziali acquirenti. In particolare, l’obiettivo del governo di rendere Piaggio Aerospace il polo unico nazionale di manutenzione per la Difesa risulta essere di particolare rilevanza”.

Secondo Nicastro “l’impegno espresso oggi dal governo, rappresenta un segnale di grande importanza per il mercato che potrà guardare all’azienda con rinnovata fiducia. L’auspicio è che l’iter per la formalizzazione delle commesse possa concludersi nel più breve tempo possibile con positive ricadute in termini occupazionali “.