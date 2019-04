Nervi, a fuoco la macchina nel box. Interviene vigile del fuoco fuori turno

Genova Ieri pomeriggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est, sono intervenuti in via Romana di Murcarolo per incendio auto.

Una vettura, all’interno di un box condominiale ha preso fuoco per cause da accertarsi. Mentre la squadra stava sopraggiungendo, un pompiere libero dal servizio è intervenuto con degli estintori mettendo sotto controllo l’incendio e limitando notevolmente i danni.

La squadra ha completato il raffreddamento e la messa in sicurezza del box.