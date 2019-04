Nella classifica dei presidenti di Regione più amati Toti all’ottavo posto con indice di gradimento in salita

Genova. Chissà se avrà festeggiato con un bicchiere di Sciacchetrà, durante la visita di questa mattina allo stand ligure di Vinitaly, a Verona, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. In base alla Governance Poll 2019, la classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall’istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata, il governatore ligure aumenta il suo indice di quasi il 5% rispetto all’anno precedente piazzandosi all’ottavo posto in Italia.

Ancora una volta al primo posto c’è il presidente del Veneto Luca Zaia che ha totalizzato il 62%, con un incremento dell’11,9% rispetto al giorno delle elezioni, raggiungendo livelli che sembrano inaccessibili per gli altri presidenti di Regione; al secondo e terzo posto, altri due governatori della Lega: il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (con il 51,1%), e quello della Lombardia, Attilio Fontana (49,2%).

Il primo presidente di centrosinistra è Stefano Bonaccini, dell’Emilia Romagna, con il 44,2% (ma il consenso è in calo del 4,8% rispetto al giorno dell’elezione); a seguire, Enrico Rossi della Toscana, al 42,6% (-5,4%).

Il presidente della Liguria, Giovanni Toti (Forza Italia), si piazza ottavo con il 39,2% (in crescita del 4,8%) ed è uno dei tre ad aver aumentato il consenso, insieme a Zaia e Zingaretti (Lazio). Il sondaggio è stato effettuato su 16 Regioni durante il mese di marzo 2019.