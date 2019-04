Monte Cornua, esce di strada con la moto, centauro soccorso con l’elicottero

Genova. Un incidente è occorso poco prima delle 18 sulle strade del monte Cornua, vicino al fasce, protagonista un motociclista genovese.

Il centauro, ancora per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo a bordo strada. Immediati i soccorsi, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato dunque trasportato in codice rosso, per via della dinamica, al pronto soccorso del Policlinico San Martino, in stato cosciente.