Molotov contro Poste italiane a Bolzaneto, la rivendicazione degli anarchici: “Ruolo diretto e vigliacco in deportazione migranti”

Genova. E’ firmato “anarchici per la solidarietà internazionalista” il testo che rivendica su un sito d’area l’incendio doloso tramite una bottiglia incendiaria di questa notte ai danni di diversi mezzi di Poste italiane, in via Pastorino a Bolzaneto. “Molti dei nostri sono morti, ma voi non avete potuto distruggere l’anarchia. Le sue radici sono troppo profonde” attacca il lungo comunicato che chiarisce come Poste italiane sia stata “attaccata” per il suo “ruolo diretto e vigliacco nella deportazioni dei migranti”. Il riferimento è alla piccola compagnia Air Mistral che in passato sarebbe stata utilizzata per alcuni rimpatri.

Di seguito il testo integrale:

Molti dei nostri sono morti, ma voi non avete potuto distruggere l’anarchia.

Le sue radici sono troppo profonde,

essa è nata nel seno di una società putrescente e che si sfascia,

essa è una reazione violenta contro l’ordine stabilito,

essa rappresenta le aspirazioni di libertà e di uguaglianza

che vengono a battere in breccia l’autoritarismo.

Essa è ovunque, il che la rende indomabile,

e quindi finirà per vincervi e uccidervi.”

Ravachol

Governi di ieri e di oggi si sono succeduti nelle politiche neocolonialiste ed assassine del neoliberismo. Parlando di accoglienza o alimentando xenofobia e razzismo i paesi europei e tutti i governi occidentali a capitalismo avanzato hanno promosso e finanziato guerre o creato destabilizzazioni sociali dove conveniente al conservare interessi dei commerci di petrolio, armi e minerali. Le conseguenze di queste politiche di morte sono oggi gestite col pugno di ferro con la chiusura delle frontiere, dei porti e con deportazioni, omicidi in mare e catture ai confini.

Le leggi italiane fabbricano “irregolari” uomini e donne da sottoporre a vita al ricatto, allo sfruttamento e allo schiavismo, per una società dove la ricchezza è sempre più polarizzata.

Il governo italiano porta avanti accordi con quello libico fornendolo di mezzi per il pattugliamento delle coste e collaborando alla costruzione di lager dove mercenari e carcerieri, indottrinati dai carabinieri italiani, torturano, stuprano ed uccidono sistematicamente.

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile sono stati attaccati alcuni mezzi di poste italiane. Non dimentichiamo il ruolo diretto e vigliacco di poste italiane nella deportazioni dei migranti. Questo è un piccolo gesto come forma di vendetta

Solidarietà con chi lotta contro questo sistema di sfruttamento e contro la violenza dello Stato.

Solidarietà rivoluzionaria violenta con i compagni e le compagne prigioniere in tutto il mondo.

Un dolce ricordo per le compagne e i compagni caduti in battaglia.

E in fine un incoraggiamento a tutti i compagni e le compagne uccel di bosco, queste righe sono dedicate anche a voi. Forza!

Anarchici per la solidarietà internazionalista