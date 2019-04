Mezza di Genova, in 50 correranno con il cuore: raccolta fondi solidale per la onlus il Porto dei piccoli

Genova. Alla quindicesima edizione della Mezza di Genova sono attesi moltissimi corridori da ogni parte del mondo, pronti a sfidarsi nelle vie della Superba in una fantastica giornata di sport. Ma a Genova si corre anche con il cuore, affiancando all’impresa sportiva l’impegno a tagliare un altro importante traguardo, questa volta solidale: raccogliere fondi per donare ore di assistenza ai bambini in cura domiciliare seguiti dall’Associazione Il Porto dei piccoli ONLUS in tutta Liguria.

Oltre 50 runner e 7 team, rappresentanti diverse e motivatissime realtà come aziende (Esaote, Cral Erg, OOCL, Assiteca, Rimorchiatori Riuniti) e addirittura un Chapter di harleysti (Genova Chapter Hog), scenderanno in campo per testimoniare alla corsa il proprio impegno a sostenere le iniziative della Onlus Il Porto dei piccoli ed essere al fianco di tanti bimbi che ogni giorno affrontano con coraggio la malattia.

Ad oggi sono stati raccolti più di 3000 euro coinvolgendo amici, parenti e colleghi e grazie alle diverse iniziative del Charity Program della Mezza di Genova si potrà fare ancor di più perché chi si trovi in difficoltà non sia mai solo.

Correre fa bene al cuore ma correre con il cuore aiuterà a fare del bene a tutti!