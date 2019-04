Genova. Cielo molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni continue a carattere di rovescio su tutta la regione e per gran parte della giornata. Nelle prime ore del mattino sarà ancora possibile avere pioggia rossa con granelli di sabbia.

Una situazione decisamente instabile che andrà avanti tutta la settimana, con un probabile nuovo picco nella giornata di venerdì.

Per la giornata di oggi, come annunciato ieri, su Genova è stato predisposto lo stato di Allerta Meteo Gialla per temporali, dalle ore 4 alle 15.

Venti: da nord tesi al mattino in rotazione a sud-est dal pomeriggio con rinforzi sul Levante della regione. Mari: molto mosso.

Temperature: in calo ovunque.

Costa min: +12/+15°C, max: +16/+19°C

Interno min: +4°C/+8°C, max: +14/+17°C