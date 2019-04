Genova. Una nuvolosità diffusa caratterizzerà questo lunedì di Pasqua, che comunque dovrebbe rimanere asciutto, almeno fino a sera. Poco sole ma temperature gradevoli, con venti moderati su alture e vallate.

Inizialmente stratificazioni in transito, con qualche occhiata di sole. Nel corso della giornata nubi che si faranno via via più spesse, in particolare tra pomeriggio e sera, quando potrà intervenire qualche pioggia a partire dai versanti padani e settori interni in genere.

Venti: Settentrionali moderati o tesi,anche forti su centro-ponente nel pomeriggio. Mari: Stirati sotto costa. Mossi al largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Costa min: +12/+15°C, max: +16/+20°C

Interno min: +1°C/+10°C, max: +18/+21°C