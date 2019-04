Genova. Passaggio di nuvolosità da ponente a levante più compatta in mattinata; non si escludono isolati sgocciolii; nel corso del pomeriggio lungo le Alpi Liguri, valli interne savonesi possibili brevi episodi di instabilità. Tendenza al diradamento della nuvolosità a fine giornata.

Venti: a regime di brezza sull’arco ligure, o temporaneamente tesi sul settore centrale tra la notte ed il primo mattino; ponente moderato teso sull’Alto Ligure dal pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso; mosso il settore centrale durante il pomeriggio.

Temperature: in aumento di qualche punto le minime complice la maggiore copertura nuvolosa, in calo le massime per lo stesso motivo.

Costa min: +9/+13°C, max: +13/+16°C

Interno min: +2°C/+8°C, max: +9/+13°C