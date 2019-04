Genova. Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse più probabili tra imperiese e genovese, mentre altrove saranno ancora possibili deboli occhiate di sole. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità si farà più compatta ovunque con rovesci moderati e solo a tratti più forti in particolare tra savonese e genovese.

Dalla serata precipitazioni in aumento a partire da Ponente. Una saccatura colma di aria di origine artico-marittima in avvicinamento verso l’Italia influenzerà il tempo dei prossimi giorni e riporterà le piogge anche sulla nostra regione.

Venti: tesi da sud in rinforzo nel corso della giornata. Raffiche fino a burrasca nelle valli interne di Savona e Genova. Mari: mosso in aumento a molto mosso in serata.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Costa min: +10/+13°C, max: +12/+15°C

Interno min: +2/+7°C, max: +10/+14°C