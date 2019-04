Genova. Ampie schiarite su tutti i settori, salvo residua nuvolosità durante la notte in mare aperto che potrà marginalmente lambire l’imperiese; nuvolosità pomeridiana su Alpi Liguri e l’ungo Appennino orientale, non si escludono deboli episodi di instabilità al confine con l’Appennino Tosco-Emiliano. Stabile ovunque in serata.

Vortice depressionario centrato sulla Penisola espone gran parte delle regioni a correnti fredde ed instabili; pressione in temporaneo rialzo e condizioni più stabili proprio a cavallo del 1° Maggio.

Foto 2 di 2



Venti: in nottata settentrionali moderati sul Golfo, o a carattere di brezza altrove; seguirà una rotazione a sud-ovest che risulterà vivace nel pomeriggio sul Ligure e su Capo Mele.

Mari: generalmente poco mosso, temporaneamente mosso durante il pomeriggio il bacino centrale, fino a molto mosso su Capo Corso.

Temperature: In calo nei valori minimi a fondovalle; in aumento le massime, più deciso nelle zone interne ed in quota.

Costa min: +6/+13°C, max: +16/+19°C

Interno min: -2°C/+9°C (fondovalle), max: +16/+22°C