Genova. Si allontana la perturbazione che ha interessato la Liguria. Al suo seguito subentreranno condizioni di variabilità con schiarite. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 5 aprile, residue piogge sullo Spezzino, in via di esaurimento. Ancora un po’ di nubi a levante, senza precipitazioni, bel tempo sul resto della regione. In giornata bel tempo ovunque a parte nubi locali sui rilievi senza conseguenze. Nubi basse in aumento in serata lungo le coste, sempre senza piogge. Ancora venti forti da ovest al largo al mattino, in attenuazione. Altrove vento da debole a moderato meridionale, con qualche rinforzo sul settore centrale appenninico nel pomeriggio. Mare molto mosso al mattino per onda da sud ovest, ma con moto ondoso in attenuazione. Temperature in calo le minime, in aumento le massime comprese sulla costa tra 6 e 17 gradi, nell’interno tra -2 e 15.

Domani, sabato 6 aprile, nubi sparse ed irregolari su tutta la regione con occhiate di sole e basso rischio di pioggia; al massimo qualche rovescio sull’Imperiese in tarda serata. Venti deboli meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime.

Domenica 7 aprile nubi sparse con possibili piogge