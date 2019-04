Genova. Si allontana la perturbazione responsabile delle attuali condizioni di instabilità sulla nostra regione. Fine settimana complessivamente variabile con qualche rovescio nelle zone interne domenica. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 27 aprile, in mattinata belle schiarite su tutta la regione a parte addensamenti bassi sullo Spezzino, in via di attenuazione. Nel corso della giornata subentreranno velature da nord con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato; sarà inoltre possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale, senza precipitazioni. Venti: Deboli da nord al mattino; tra deboli e moderati da sud-est sotto costa e da sud-ovest al largo nel pomeriggio. Mari: Molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature: in lieve calo nei valori minimi, in contenuto aumento le massime, saranno comprese sulla costa tra 10 e 19 gradi, nell’interno tra 6 e 16.

Domani, domenica 28 aprile, Nubi sparse su tutta la regione al mattino, in prevalenza di tipo medio-alto, senza piogge. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Val Graveglia, Val di Vara e alta Valle del Magra, in sconfinamento attenuato verso le coste dello Spezzino; generale attenuazione dei fenomeni in serata. Sulle altre zone tempo asciutto e in parte soleggiato fino a sera.

Lunedì 29 aprile probabile attività temporalesca nel pomeriggio nelle zone interne, più soleggiato lato costa. Evoluzione incerta