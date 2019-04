Genova. Giornata grigia e piovosa oggi in Liguria. Il cielo sarà caratterizzato da una nuvolosità compatta dopo l’alba con le prime piogge a partire dal settore interno di Levante, in estensione a tutto il territorio entro il pomeriggio.

Secondo le previsioni del Limet, il Centro meteo ligure, si tratterà di piogge deboli e intermittenti. Al pomeriggio qualche rovescio più convinto potrà interessare un po’ tutta la regione, non mancheranno comunque pause asciutte.

I venti saranno deboli, settentrionali, temporanei rinforzi durante il passaggio dei rovesci.

Mare poco mosso.

Per quanto riguarda le temperature, le massime sono segnalate in calo. Sulla costa le minime vanno tra 8 e 11° C, le massime tra 12 e 15° C. Nell’interno le minime saranno tra gli 0 e i 6° C, le massime tra 7 e 10° C.

Domani nubi su tutta la regione ma con locali schiarite soprattutto a Levante.