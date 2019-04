Meteo, domenica instabile tra pioggia e vento: domani migliora

Genova.Domenica instabile a Genova con piogge intermittentifino alla prima parte della mattinata e poi di nuovo nel pomeriggio. Deciso miglioramento domani.

Ecco in dettagio le previsioni dei meteorologi di Limet: Tra la notte e la prima parte della mattinata cieli molto nuvolosi o coperti con piogge diffuse, per lo più deboli ed intermittenti su imperiese e savonese, risulteranno più organizzate altrove, specie sul golfo Paradiso, il Tigullio e lo spezzino, ove potranno essere accompagnate anche da manifestazioni temporalesche. Quota neve in veloce calo, localmente fin sotto i 1000 metri. Seguirà un’effimera pausa nella seconda parte della mattinata. Nel pomeriggio nuove note di instabilità si accenderanno nelle zone interne, ma con la tendenza ad interessare anche alcuni tratti costieri. In serata fenomeni in esaurimento e schiarite in avanzamento da ovest verso est.

I venti fin dal mattino venti tesi/forti da nord, in ulteriore tendente rinforzo, tra Savona e Genova, deboli/moderati da nord/nord-est altrove, deboli da est/sud-est sullo spezzino. Nel pomeriggio venti in rotazione a nord-ovunque, con rinforzi sul settore centrale, ove saranno possibili raffiche superiori a 60/70 km/h allo sbocco delle vallate più esposte e sui crinali montuosi.