Meeting nazionale di Piediluco: quattordici medaglie per il Rowing Club Genovese

Genova. Si è concluso domenica 7 aprile il primo meeting nazionale, per la stagione 2019, sul lago di Piediluco.

La squadra agonistica del Rowing Club Genovese ha, come sempre, dato il massimo per portare alto il proprio nome. Sono ben 14 le medaglie portate a casa dagli atleti genovesi, oltre a molti risultati soddisfacenti in gare valutate da parte di tecnici nazionali.

Nella giornata di sabato le gare, per il Rowing, iniziano la mattina, con i 2- di Lucia Rebuffo, misto Arno e Giada Danovaro, misto Varese, dove entrambi gli equipaggi accedono alla finale A: Giada arriva ottava, mentre Lucia conquista una splendida medaglia di bronzo.

Entrambe le ragazze sono terze anche la domenica nel 4- Junior femminile dietro a Saturnia e Moltrasio. Maria Ludovica Costa sia sabato che domenica accede alle finali B, arrivando terza nelle specialità valutative del singolo e nel doppio pesi leggeri femminile, assieme alla compagna della Tremezzina Greta Martinelli. Tra le altre gare valutative anche Giacomo Costa fa bene nel singolo Under 23 pesi leggeri maschile chiudendo in quinta posizione, mentre domenica è primo nel 2x Under 23 pesi legge maschile.

Ad imitare il compagno di squadra ci pensa Giorgio Casaccia Gibelli che sia sabato, nel 2- Under 23 maschile, sia domenica, nel 4- Under 23 maschile va a conquistare due medaglie d’oro. Sempre nella specialità del 4- anche Marco Farinini e Michele Rebuffo chiudono bene in sesta posizione fra gli Under 23.

Ludovica D’Epifanio e Sofia Tanghetti sono prime nella specialità valutativa del 2- pesi leggeri femminile davanti alla new entry Annalisa Cozzarini, che arriva seconda anche la domenica nel 4x Senior femminile, assieme alla compagna della Canottieri Murcarolo.

Molte altre medaglie arrivano dalle categorie Junior e Ragazzi. È proprio Benedetta Gaione a fare doppietta, arrivando seconda nell’8+ Junior femminile misto Cus Torino e prima nel 4x Junior misto Amici del Fiume, così come vince Martina Sotgia nel 4x Ragazze femminile.

Anche fra i maschi bene il 4x junior maschile di Tommaso Rossi, Francesco Polleri, Mario Prato e Nicolò Caminada che portano a casa un meritato argento. Francesco e Tommaso sono terzi in finale B nella specialità valutativa del 2x Junior maschile. Sono d’argento anche Marco Farinini e Sebastiano Panteca nell’8+ Senior maschile misto Corgeno; Sebastiano è terzo nel 4x Senior maschile assieme al compagno di squadra Leonardo Bava.

Da segnalare anche i buoni piazzamenti di Edoardo Marchetti nel singolo Senior maschile, che conquista una splendida finale B e chiude in settima posizione dietro ad atleti di livello olimpico. Bene il 4x Ragazzi maschile di Filippo Brissolari, Andrea Devoli, Riccardo Zurzolo e Andrea Chiappini che però arrivano quindi in semifinale non potendo così accedere alla finale A.

“Buoni risultati per il Rowing Club Genovese a questo primo meeting nazionale, con la dimostrazione di un buon impegno da parte di tutti i ragazzi e allenatori. Ora si torna a lavorare per il secondo meeting nazionale e i prossimi obiettivi che ci attendono fra gare internazionali e nazionali” dichiarano i dirigenti della società.