Mattinata di incidenti in lungomare Canepa, traffico congestionato verso il centro

Genova. Mattinata di traffico molto intenso tra il ponente e il centro cittadino a causa, oltre che dell’ora di punta, anche di due incidenti nel giro di un’ora in lungomare Canepa. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 7, il secondo – con feriti – poco dopo le 8, a 300 metri dall’ingresso in porto, sempre in direzione ponente.

Si stanno verificando rallentamenti nello stesso Lungomare Canepa e nella strada Guido Rossa con ripercussioni anche sulla viabilità di Sestri ponente.

Code, come sempre a quest’ora, anche in autostrada, sulla A10 nel tratto tra Pegli e Genova Aeroporto.