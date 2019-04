Marina di Sestri Ponente, al via SeaYou: prima edizione del salone open day degli yacht

Genova. Con 14 imbarcazioni, dai 18 ai 70 metri, è partita oggi a Marina Genova, – punto di riferimento della grande nautica internazionale e hub per yacht e mega yacht nel cuore del Mediterraneo – la prima edizione di SeaYou -Yacht Sales & Chartes Days, il nuovo evento dedicato alla grande nautica da diporto nazionale e internazionale. Un format innovativo, leggero e originale che coinvolge broker, armatori e potenziali charterer in due giornate di “open day” dedicate alla vendita e al charter di yacht e superyacht.

“SeaYou rappresenta un format di evento di cui nel settore si sentiva fortemente la necessità, sia per il target, che per il periodo; noi lo abbiamo reso possibile, e lo svilupperemo ulteriormente, incentivati dalla posizione strategica del nostro Marina e della potenzialità del territorio che ci accoglie – ha commentato Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di SSP, la società di gestione di Marina Genova -. Genova conferma la sua vocazione nautica e il suo ruolo centrale nel panorama internazionale: partendo dalla logistica, arrivando alle competenze tecniche e di servizio, passando per la bellezza e la ricchezza del territorio dal punto di vista culturale, turistico, gastronomico e naturalistico, Genova è baricentrica per la nautica nel Mediterraneo. Siamo convinti che questo evento possa consolidare un tale posizionamento strategico e contribuire all’ulteriore sviluppo nautico del territorio.”

Nella prima giornata circa 60 tra operatori e ospiti hanno partecipato anche ai “SeaYou Talks”, momenti di networking e aggiornamento su temi di attualità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla salvaguardia dei nostri mari.

L’evento, a Marina Genova, prosegue domani sabato 13 aprile. SeaYou – Yacht Sales & Charter Days è organizzato da Marina Genova in collaborazione con: Acqua dell’Elba, Abox, AlpeGest F&B, Artemis Yachting Agency, Eazy Bunker, Eazy Green, Flessing Cocchella, Genoa Sea Service, Heli Air, Lusben, Orbis Yacht, Rina, San Giorgio Yachting e San Giorgio Interior, Sea Plastics, Slam. Con la partecipazione di Aqualuxe, Bluewater, Camper & Nicholson, Floating Life , Forzatre Charter & Broker, Fraser, Mostes, M.T.D., Name, Northrop and Johnson, Ocean Independence , West Coast Brokerage & Yachting Services, Yacht Zoo e Italian Yacht Masters.